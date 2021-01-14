İstanbul'da kar yağışının çarşambaya kadar devam etmesi bekleniyor

Beklenen kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’a bu geceden itibaren karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Twitter hesabından kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası. Gelen hava kütlesi polar değil kutupsal diyebileceğimiz bir yükseklik ve sıcaklığa sahip 522 dam yükseklik ve -41 derecelik sıcaklık değeri İstanbul ve Marmara üzerinde" ifadelerini kullanan Uçar, "İstanbul'da cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" diye konuştu.