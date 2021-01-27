Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’un Trakya bölümünde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda ise Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yağmur nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik durumu haritasına göre trafik yoğunluğu saat 10.20 itibariyle yüzde 63'ü buldu.

İstanbul’da kar yağışı başladı

Anadolu Yakası'nda Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşmesiyle zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.

Silivri'nin de yüksek kesimlerinde kar yağışı, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar etkisini artırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.