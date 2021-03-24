İstanbul’da kar yağdı, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.30 itibariyle yüzde 56'ya ulaştı. İlerleyen dakikalarda yoğunluk artarak yüzde 60'ı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kar ve dolu yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

TIKLAYIN - Mart ayında kar yağan İstanbul'dan kareler

Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü. İlerleyen dakikalarda yoğunluk artarak yüzde 60'lara ulaştı. Kar yağışının durmamasıyla trafik yoğunluğu giderek artmaya devam ediyor.

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