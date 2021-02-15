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İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadının üstüne ağaç devrildi

15 Şubat 2021 09:28

İstanbul'da sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi. 42 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Caddede yürüyen Nesrine Tombak’ın ve iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın altında kalan 42 yaşındaki Tombak’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede kurtarılan kadın sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise otomobilin üzerine devrilen ağaçları odun kesme makinesiyle keserek yol kenarına bıraktı. (DHA)

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