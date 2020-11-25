İstanbul'da kadınlar 25 Kasım için sokaktaydı: Sesimiz yankılansın; isyandayız!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde 25 Kasım Taksim İnisiyatifi’nin çağrısıyla Taksim’de 25 Kasım Kadın Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy'de eylemler düzenlendi. İki yerde de engeli ile karşılaşan kadınlar sonunda barikatları aşarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Tünel Meydanı’nda toplanan kadınlar “Öfkemiz sarsın dünyayı” pankartı arkasında sloganlarla eylem yaptı. Yürüyüş yapmak isteyen kadınların karşısına polis barikatı kuruldu. “Ne Taksim Meydanı’nı ne de bu diyarı terk etmiyoruz!” diyen kadınların kararlılığı sonucu polis barikatı 4 kez geri çekilmek zorunda kaldı.

“Meydanları terk etmiyoruz”

Eylemde “Şu üzerine bastığımız taşlar, boylu boyunca uzanan güzelim binalar yıllardır kadınların adımlarına, sesine tanıklık etti. Beyaz yazmalı Cumartesi Annelerini de gördü, rengarenk 8 martları, kararlı 25 kasımları da. Şimdi bize diyorlar ki bu diyardan gidin nereye giderseniz oraya gidin. Gidiyor muyuz kadınlar? Meydanları, sokakları terk ediyor muyuz? Bir meydan değil yalnız derdimiz dünyayı istiyoruz dünyayı. Özgürce dans edeceğimiz bir dünya yaratacağız isyan ede ede. Sevgilimizi korkmadan öpeceğimiz bir dünya yaratacağız isyan ede ede” diyerek Taksim’de olmanın önemine vurgu yapıldı.

"Sömürüye, aşağılanmaya karşı, direnişlerin hepsiyle beraber"

Emek sömürüsüne dikkat çeken kadınlar “Pandemiyle, ekonomik krizle, parça başı işin kölesi olmuş, ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünen kadınlar daha fazla sömürüye, daha fazla ev içi şiddete maruz kaldı. İşyerinde mobbinge, tacize uğrayan kadınların durumu evin içinde çok farklı değil. Sömürünün her biçimine, şiddetin her türüne karşı direnişini büyütüyoruz ve biliyoruz, bu sömürü düzeninde yalnız değiliz. Direnişimizde yalnız değiliz. Maden işçilerine metal işçilerine bakın. Biz bu sokaklardan öğrendik, ne aldıysak sokaklardan aldık, direnişle özgürleştik. Bugün burada yalnız değiliz, fabrika önünde direnen Sinbo işçisi de yalnız değil, Ermenek’ten Ankara’ya yürüyen maden işçisi de yalnız değil, hakları için yürüyen metal işçisi de yalnız değil. Direnişle özgürleşiyoruz, birbirimizden güç alıyoruz.” Diyerek “Metal İşçileri Yalnız Değildir” sloganı attı.

Kadıköy'de ise çok sayıda kadın örgütünden oluşan 25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla buluşarak kadın cinayetlerini, şiddeti, devletin kadın düşanı politikalarını, pandemi koşullarında kadınların yaşadığı ek baskıları, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarını protesto eden kadınlar, “Sesimiz yankılansın. Birbirimiz için sokakta, erkek devlet şiddetine karşı isyandayız!” dediler, yasaların uygulanmasını istediler.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadıköy İlçe binasının önünde ve Osmanağa Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar, İskele Meydanı’na doğru iki koldan yürüyüş başlattı. Kadıköy’ün ara sokaklarından Osmanağa Caddesi’ne inmeye çalışan kadınlar engellendikleri polis barikatlarını sloganları, dövizleriyle aşarak kitleyle buluştular. Osmanağa Camisi’nin sokağında kadınlar uzun süre engellendi, sonunda polis barikatı açmak zorunda kaldı.