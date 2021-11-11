İstanbul'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu: 12 binden fazla ürün ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'daki bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 12 binden fazla kaçak cinsel içerikli hap ve macun ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı "Yasa Dışı Cinsel İçerikli Ürün" operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre İslambey Mahallesi'nde polisi görünce güzergâh değiştiren 5 şüpheli yakın takibe alındı. Polis ekiplerince takip edilen ve bir depo önüne geldiklerinde şüpheli hareketlerde bulunan A.A., Y.A., G.G., İ.D. ve T.İ. isimli 5 kişi kontrol amaçlı durdurularak GBT sorgusuna sokulurken, depoda inceleme gerçekleştirildi.

Depo içerisinde yapılan aramada, cinsel performans artırıcı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 7 bin 963 macun, 4 bin 75 hap, plastik tüp halinde 900 sıvı, 7 adet 60 litrelik variller içerisinde toplamda 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “kaçakçılık” suçundan adli işlem yapıldı. (ANKA)