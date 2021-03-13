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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

13 Mart 2021 17:58

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.

TIKLAYIN - İstanbul’da 13 ilçede IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1’i adli makamlarca serbest bırakıldı.

12 Mart’ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3’ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IŞİDgözaltıoperasyon
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