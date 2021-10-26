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Yaşam

İstanbul'da "insani su kullanım hakkı" uygulaması durduruldu

İBB, uygulamanın tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu

26 Ekim 2021 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kararıyla getirilen "İnsani Su Kullanım Hakkı" uygulaması, Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulunmasının ardından durduruldu. İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

İSKİ'ye getirilen 'İnsani Su Hakkı' uygulaması, Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine kaldırıldı.

İBB Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla, İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.

Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi.

Faturalara yüzde 20 artış yansıyacak

Uygulamanın durdurulması, faturalara yüzde 20 artış olarak yansıyor. 

İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıkladı.

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