İstanbul'da ikinci baronun kurulması için TBB'ye başvuru yapıldı

"Çoklu baro" sisteminin yasalaşmasının ardından İstanbul'da yeni baro için harekete geçen avukatlar, 2 binin üzerinde imzayla Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuruda bulundu.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, düzenlemenin 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından geçen iki buçuk aylık süreçte İstanbul’da devam eden çalışmalar tamamlandı.

Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, 2 bin imzaya ulaştıklarını söyledi.

"Baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı"

Herhangi bir aksilik olmaması için yarın da imza toplamaya devam edeceklerini açıklayan Tatlı, “Son anda aksilik olmaması amacıyla 2 bin 100 imza ile başvuru yapmak istiyoruz. Son anda vazgeçenler, üye olmaya engel durumu olanlar olabilir. Şu anda 2 bin rakamını geçtik. Bir gün daha imza toplayıp Çarşamba (23 Eylül) günü TBB’ye başvuru yaparak ilk resmi adımı atmış olacağız” dedi.

“Çoklu baro” düzenlemesinin yürürlüğe girdiği günden bu güne iki buçuk aylık yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Tatlı, “kuramazlar” eleştirilerine de şu yanıtı verdi: “Başından bu yana yeni baro kuramayacağımız yönünde algı yönetimi yapıldı. Kurmamızı istemediler, engellemeye çalıştılar. Avukatlara ‘fişleneceksiniz’ diye gözdağı verenler oldu. Sosyal medyada hakaretler ettiler. Sabır dedik, sabrettik. Biz sözümüzün arkasındayız. Ama biz bugün engelli aştık, buradayız. Baromuzu da kuruyoruz.”

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