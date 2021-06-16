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İstanbul'da hastanelerde aşı randevusu yoğunluğu yaşandı

16 Haziran 2021 00:47

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, Koronavirüs aşısı olmak için iş çıkışı hastaneye gitti. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

 

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