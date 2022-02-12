İstanbul'da hastanede saldırı: Tomografi odasını birbirine kattılar

İstanbul Sultangazi'de sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş , yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Talip Gönültaş tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı. Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü.

Cihazının zarar görmemesi için hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı. Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi. Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi.

Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından işlem yapıldı. Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi. (DHA)