İstanbul'da haftalık vefat sayıları yükseliyor

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Mesut Erzurumluoğlu, 2015 yılından bugüne kadar İstanbul'daki haftalık ölüm sayılarını grafik haline getirdi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ölüm sayılarında ciddi artış olduğu görülürken, nisan ayının ilk haftasında İstanbul'da geçmiş yılların ortalamasından çok daha fazla ölüm olduğu belirtildi.

Kaynak: Sarkac.org





Sarkac.org'da yayımlanan habere göre grafik, Ocak-Temmuz ayları arasında İstanbul'daki haftalık vefat sayılarını gösteriyor. 2015-2019 yılları için haftalık maksimum ve minimum değerler (mavi şerit), ve 2020 yılı için haftalık değerler (kırmızı) gösteriliyor.

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2020 verisi 15. haftaya kadar olan veriyi içeriyor. Grafik her Pazartesi güncellenecek. 2020'deki yüzdelik artışlar 2015-19 arasındaki haftaların vefat sayısı ortalamasına göre hesaplandı.

Vefat sayıları verisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilmiştir.