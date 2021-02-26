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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesinde trafik kilit

Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

26 Şubat 2021 17:00

 İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de Fatih Aksaray'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. (DHA)

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