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Advertorial

İstanbul'da, güvenlikli sitede sahibinden satılık köy evi

2.850 metrekare özel bahçe, köy kahvesi, spor alanı, yüzme havuzu ve yürüyüş yolları

23 Haziran 2020 17:33

 

- Gebze ilçesinin İstanbul merkeze yarım saat mesafedeki Cuma köyünde, birlikte veya ayrı ayrı satılık ikiz villa.

- Kozyatağı’ndan 52 km
- Maslak’tan 64 km
- Otobandan Şekerpınar çıkışından sonra 12 km
- Gebze - İzmir Otoban çıkışından 10 km

- İkiz villamız, Cuma köyü sınırları içinde 32 bin metrekare (32 dönüm) üzerine kurulu 11 villadan oluşan Pamukköy Sitesi'nde bulunmaktadır. Orman alanına bitişik Pamukköy Sitesi, çevresi tamamen çit ve duvarla çevrili, özel kapıdan araç girişi olan, sürekli görevlisi bulunan, seçkin sakinleriyle güvenli bir sitedir.

- Toplam 32 bin metrekarelik bir alanda kurulu Pamukköy Sitesi'nde 11 villanın yanı sıra köy kahvesi, spor alanı, yüzme havuzu ve yürüyüş yollarından oluşan ortak alanlar bulunmaktadır.

- İkiz villamız tapuya kayıtlı 2.850 metrekare özel bahçeye sahiptir.

- İkiz villanın her biri 60’ar metrekare taban oturumuna sahiptir. Her bir villa 2 katta toplam 115'er metrekare büyüklüğündedir.

- Giriş katta açık mutfak, büyük salon, şömine, lavabo/tuvalet, ikinci katta iki yatak odası ve banyo bulunmaktadır.

- Girişleri birbirini görmeyen iki villa birlikte veya ayrı ayrı olarak, sahibinden satılıktır.

İletişim: Bilal Kaya  0 (533) 613 46 12

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