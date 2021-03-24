İstanbul’da ev kiraları uçuşa geçti

İstanbul’da kiralık ev fiyatları son bir yılda bazı semtlerde yüzde 100’ün üzerinde arttı. Arzın azalması, satılık konut fiyatlarının çok yüksek olması ve tüketicinin kiralık evlere yönelmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm fiyat artışında etkili oldu.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan imzalı habere göre, Bağcılar’da artış yüzde 122’yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi 8 ilçede de kira artışları yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Öte yandan bazı ilçelerde yüksek artış semt bazlı yaşandı. Hürriyet Emlak’ın verilerine göre Sarıyer’in Reşitpaşa, Emirgan, Kumköy semtleriyle, Kağıthane’nin Hamidiye semti ve Şişli’nin Harbiye’de kira artışı yüzde 100’ü buldu.Sarıyer’in Zekeriyaköy semtiyle Beşiktaş’ın Dikilitaş ve Levazım semtleri, Beyoğlu’nun Gümüşsuyu semtinde artışlar yüzde 75 ila 100 arasında gözlemlendi.

Yüzde 50’nin üzerinde fiyat artışının yaşandığı diğer semtler ise Şişli’nin Teşvikiye ve Esentepe semtleri, Eyüpsultan’da Göktürk, Beyoğlu’da Tomtom Mahallesi, Sarıyer’in Yeniköy semti ve Bakırköy’ün Yeşilköy semti olarak öne çıktı. Emlakçıların portföyüne giren kiralık ev sayısı azalırken, ev bulmak için ayrılan süre de 2 aya kadar ulaştı.

“Sahile ya da doğaya yürüme mesafesinde olan semtlerinde fiyatların artmaya devam edecek”

İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda ortalama yüzde 20 oranında artış gerçekleştiğini söyleyen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Geçtiğimiz yıl bir önceki seneye kıyasla bu rakam yüzde 13 olmuştu. Son 1 yıl içerisinde pandemi sürecini de hesaba kattığımızda kiraların bu denli yükselmesini tüketici alışkanlıklarının değişmesine bağlıyoruz. Bu süreç devam ettiği sürece İstanbul’un özellikle merkezi yerlerinde, sahile ya da doğaya yürüme mesafesinde olan semtlerinde fiyatların artmaya devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"Yapımı devam eden metro projeleri artışı hızlandırıyor"

Son 1 yıl içerisindeki yükselişi ilçe bazında değerlendirdiklerinde Bağcılar, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz’da artışların yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten Tandoğan, “Yapımı devam eden metro projelerinin bulunduğu bölgelerde de artış hızlandı” dedi.