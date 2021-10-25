İstanbul'da elektrikli scooter denetimi: Kaldırımda kullananlara ceza kesildi!

İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik polis ekiplerince yapılan denetimlerde 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih'te kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi'ndeki denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan kişilere 314 lira, 15 yaşından küçük kullanıcılar ile trafik işaret ve kurallarını ihlal eden sürücülere 144 lira para cezası uygulandı.

Trafik cezası uygulanan kişilerin bazıları uygulamaya itiraz ederken, bazıları ise cezayla birlikte kurallardan haberleri olduklarını ifade etti.