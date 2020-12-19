"İstanbul'da deniz seviyesi 20 santimetre yükseldi, altyapı tehlikede"

İstanbul’un deniz seviyesinin 100 yılda 20 santimetre yükseldiğini söyleyen Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "20 santimlik yükselme kentteki altyapının bozulması anlamına geliyor. Milyarlarca dolarlık maddi zarar oluşacak. 200 milyar lira yatırım yapılarak yapılan bir liman bile işlevsiz hale gelebilir" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, dünyanın son dönemde yaşadığı sıcaklık artışının Türkiye’de de aynı şekilde gerçekleştiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Ortalama sıcaklıktaki 1.5 derecelik artış aynı zamanda çok fazla alanda da kendisini gösteriyor" dedi.

Artık kentlerin aşırı hava olayları tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu söyleyen Tek, şunları kaydetti: "Çevremizde olan her şey birbiri ile net olarak bağlantılı. İklim olaylarını görmezden gelemeyiz. Yapılan ölçümlerde son 100 yılda İstanbul’un deniz seviyesinde 20 santimetrelik bir artış olduğunu görüyoruz. Üstelik deniz seviyesindeki yükselmenin hızı gittikçe artıyor. Asıl tehlike bu ivmelenmenin hızlanması. Bu küresel bir sorun ama yerelde her bölgede farklı etkileri, zararları var."

"Deniz seviyesindeki yükselme büyük tehlike"

Bu artışın küçük bir seviye gibi görünse de beraberinde İstanbul için çok büyük maddi etkilerinin de olacağını aktaran Tek, "Dev bir kentten ve bunun altyapı sistemlerinden bahsediyoruz. Şimdilik sorun yok gibi görünse de bu kentler için deniz seviyesindeki yükselme büyük bir tehlike. Altyapı sistemleri çöker. Daha sonra kentleri kazıp yeniden altyapı yapmak çok zor. Su kanallarını, kanalizasyonları değiştirmek maalesef çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Bu milyarlarca dolarlık bir maliyet demek" ifadelerini kullandı.

"Yatırımları etkiliyor"

İklim krizine bağlı olarak yaşanan deniz seviyesindeki yükselmenin kıyı şeritlerini tehdit ettiğini aktaran Adil Tek, "Bu aynı zamanda deniz kenarındaki büyük yatırımlar için de önemli bir etken. Şöyle düşünün, siz milyarlarca dolarlık bir yatırım yaparak bir liman inşa ediyorsunuz. Bu limanı 200-300 yıllık kullanım ömrü ile yapıyorsunuz. Ama deniz seviyesi hızla yükselmeye başlıyor. Sizin limanınız işlevini kaybediyor. Yaptığınız milyarlarca dolar yatırım da çöpe gidiyor" dedi.