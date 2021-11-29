İstanbul’da bir polis parkta ölü bulundu

İstanbul’un Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.S. gece saatlerinde bir parkta ölü bulundu. Silahla vurularak öldüğü belirlenen polisin, intihar ettiği düşünülüyor.

Üsküdar-Harem Sahil yolundaki parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Haber verilmesi üzerine parka gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Silahla vurularak öldüğü belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA)