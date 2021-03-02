İstanbul'da bir ihracat firması Avrupalı şirketi 36 milyon dolar dolandırdı!

İstanbul’da bir ihracat firması, göndermeyi taahhüt ettiği ürünler yerine ucuz mallar göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptı. Haksız kazanç elde ederek firmaları zarara uğratan şüphelilere yönelik düzenlenen baskında 13 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, Avrupa'da yerleşik bir firmanın Türkiye'deki temsilcilerinin şikâyeti üzerine ortaya çıktı.



Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre; ihracat yapan bir firma Avrupa'daki şirkete göndereceği ürünler yerine, düşük değerli malzemeler gönderdi. İhracat firması yapılan işlemlerden yaklaşık 36 milyon dolar haksız kazanç elde etti.

Mali Polis tarafından yapılan araştırmaların ardında ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı belirlendi. Ekiplerce günlerce süren araştırmaların ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" iddiasıyla operasyon kararı alındı.



İstanbul'da dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda dört iş yeri ve 15 ikamete eş zamanlı baskın düzenleyen polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı.