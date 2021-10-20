İstanbul'da bir boşanma davasından: Kadın, kocasının telefonuna casus program yükledi, kocası eve gizli kamera sistemi kurdu

İstanbul'da yaşayan Canan B., eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle kocasının bilgisayarına casus program yükledi. Programı fark eden koca ise eşini dinlemeye alarak eve gizli kamera sistemi kurdu. Aile içinde yaşanan tartışmalar sonrasında Hasan B., kendisine ağır küfürler ettiğini söylediği eşi Canan B.'ye fiziksel şiddet uygulayarak kadını darp etti.

Darp edilince mahkemeye gitti

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Canan B. darp edildikten sonra kocasına karşı boşanma davası açtı. Kadın eşinin ağır kusurlu olduğunu belirterek maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulundu. Buna karşılık Hasan B. de eşinin bilgisayarına casus yazılım yüklediğini, fiziksel şiddet uyguladığı olayda da karısının kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Hasan B. eşinin hakaret ettiğini duyan üçüncü kişileri de tanık olarak mahkemede dinlettirdi.

Erkek daha fazla kusurlu

Aile Mahkemesi, kocanın delil olarak sunduğu ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmayacağını, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan erkeğin fazla kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.

Yargıtay karar verdi