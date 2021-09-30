İstanbul'da bir araçta 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de şüpheli bulunarak durdurulan bir araçta, 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi.

İstanbul Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında da "Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edecekleri belirtildi.

Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 kişinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi. (dha)