İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesinde barajların doluluk oranı ne?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı, bu geceden itibaren başlayacak. Yağışlar öncesinde İSKİ'den yapılan açıklamada, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranının yüzde 46,11 olduğu belirtildi

İstanbul'da son yağışlarla birlikte, alarm seviyesinde düşüş gösteren baraj doluluk oranları yükseliyor. Meteoroloji'nin son uyarılarına göre kentte bu geceden itibaren başlayacak ve hafta boyunca sürmesi beklenen kar yağışının da barajları daha da doldurması bekleniyor.

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İSKİ son doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranı verilerini paylaştı. Dün, yani 12 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a 2 milyon 672 bin metreküp su verildiği belirtilen açıklamada, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 46,11 olarak bildirildi.

Açıklamada, "13 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %46,11" denildi.