İstanbul'da bazı üniversitelerde sınavlar ertelendi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi, olumsuz hava koşulları sebebiyle sınavların ileri tarihlere ertelendiğini duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrasında kentteki bazı üniversiteler sınavlarda ertelemeye gitti.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 26-27-28 Ocak tarihinde yapılacak sınavlar ertelendi. Rektörlükler, 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavların; 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılacağını duyurdu.

Marmara Üniversitesi'nde ise 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan sınavlar ertelendi. Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi ise 27 Ocak Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavının 31 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği bilgisini paylaştı