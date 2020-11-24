İstanbul'da bazı özel hastaneler yüksek test ücreti almaya devam ediyor

Koronavirüs (Covid-19) testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla ilgili şikâyetler sürerken, bazı özel hastanelerde Sağlık Bakanlığının belirlediği 250TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor.

Özel hastanelerde Kovid-19 testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Birçok yurttaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığına şikayet etti. Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen Koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuzda "9,8 TL'nin üzerinde hiçbir kit alınmamıştır" demesine rağmen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 9,8 TL'lik test kitinin USHAŞ tarafından 32 TL'ye satıldığını itiraf etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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Özel hastanelerin Koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.

"Özel hastaneler yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor"

Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, “Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim? Devlet hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye 'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi isterseniz devlet hastanesinde yapabilirsin karşılığını aldık” dedi.

Mustafa Yılmaz ise, “Devlet hastanelerinde koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel hastaneler ise yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde test yaptırmayı tercih ettim. Özel hastanelerde 500- 600 TL kadar ücretlendirmenin olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Acil hastamız olduğu için 380 lira olan test ücretini kabul ettim"

Hastanenin test ücreti karşılığında fatura dahi vermediğini iddia eden Zafer Ulutaş da “Bitlis’ten İstanbul’a geldim. Acil bir hastamız var. Bizden koronavirüs test ücreti için bu hastane 380 TL istedi, biz de verdik. Neden bizden bu ücreti istiyorsunuz, dediğimizdeyse özel hastanelerde böyle cevabını aldık. Bize koronavirüs testi yapıldığına dair fatura bile vermediler. Test ücretsiz olması gerekirken ücret ödedik” diye konuştu.