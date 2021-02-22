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Çevre

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 51'i geçti

22 Şubat 2021 10:34

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'da 22 Şubat itibarıyla barajların doluluk oranı, yüzde 51,33 oldu.

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