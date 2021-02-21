İstanbul'da barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor

İstanbul'da 21 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,56'ya yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,56'ya çıktı.
Gün gün baraj doluluk oranları
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03
21 Şubat: Yüzde 50,56.