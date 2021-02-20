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İstanbul'da barajlar 6 ay sonra yüzde 50'yi aştı

20 Şubat 2021 09:42

İstanbul'da 20 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,03 yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.

Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Gün gün baraj doluluk oranları

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03.

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