İstanbul'da barajlar 6 ay sonra yüzde 50'yi aştı

İstanbul'da 20 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,03 yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı.
Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Gün gün baraj doluluk oranları
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03.