İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş sürüyor

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 33,37'ye yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da beş gün boyunca yağış bekleniyor. Yarın başlayacak soğuma ile kente kar yağabilir. Yağışların baraj doluluğuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 33,37'ye yükseldi. Baraj doluluğu böylece Ekim 2020 dönemindeki rakamlara ulaştı.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 14 puanı aştı.

Baraj doluluk oranı geçen yıl bugün yüdze 55,13 düzeyindeydi.

5 gün boyunca yağış var

İstanbul'un 5 gün boyunca yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yarından itibaren soğumayla birlikte iki gün boyunca karla karışık yağmur bekleniyor. Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.

Son bir hafta barajların doluluk oranı

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

Hangi baraj, ne kadar dolu?