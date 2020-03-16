İstanbul'da asker uğurlama 'terör'ü; tünel kapattılar, havai fişek patlattılar, havaya ateş açtılar!

İstanbul'un Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinde asker uğurlamak için sokaklara çıkan gruplar, havaya ateş açtı, tünel kapattı, havai fişek patlattı, araçlarıyla patinaj çekip ortalığı dumana boğdu.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.



Şehir magandaları Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne girerek, yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı kişiler havaya ateş açtı.



Öte yandan Çekmeköy Taşdelen ve Alemdağ’daki asker uğurlamasına grup olarak katılan motosikletli grup ise yere benzin dökerek dakikalarca patinaj çekti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak patinaj çeken silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)