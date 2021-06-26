İstanbul'da AKP’li belediyelerin ihaleleri İBB Meclisi’nin AKP’li üyesine gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirket’inin, AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent Şirketi’nin maliyeti 14 milyon 804 bin 576 TL olarak belirlenen yemek hizmeti ihalesini aldığı ortaya çıktı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi de olan Akbulut’un şirketi daha önce AKP’li Beykoz Belediyesi’nin “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesini almıştı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 23 Mart’ta “yüklenebilir elektronik sistemli yemek hizmeti alımı” ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 14 milyon 804 bin 576 lira olarak belirlendi. İşin süresi ise 450 gün. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi İBB’nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim şirketi aldı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

İştirak şirket ile Akbulut’un şirketi arasında 24 Mayıs’da 14 milyon 594 bin 580 lira üzerinden sözleşme imzalandı. 21 Mayıs’ta başlayan iş 30 Haziran 2022’de sona erecek.

Akbulut'un şirketi, AKP'li Esenler Belediyesi'nin, 8 Mayıs 2020'de aynı yöntemle düzenlediği “Sosyal yardım amaçlı market kartı alımı” ihalesini de 893 bin 500 liralık teklifi ile kazanmıştı.

Söz konusu şirket AKP’li Beykoz Belediyesi’nden de “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesini almıştı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalanmıştı.