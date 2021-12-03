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İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

03 Aralık 2021 16:21

 İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı.

Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

 

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