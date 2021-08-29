İstanbul'da 5 milyonluk hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul’da 11 ilçede park halindeki otomobillerden yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da otomobilden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde 32 farklı hırsızlık olayının kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tek tek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi, yapılan operasyon ile gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30 yaşındaki Barış M.’nin 67, 19 yaşındaki Can G.’nin 57, 25 yaşındaki Murat U.’nun 53, 43 yaşındaki Gül U.’nun 40, 21 yaşındaki Doğuş K.’nın 37, 19 yaşındaki Tarık D.’nin 6, 18 yaşındaki Uğurcan A.’nın ise 1 suç kaydının olduğu tespit edildi.

5 milyonluk hırsızlık

Yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen 1’i kadın 7 şüpheli, Aşayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.