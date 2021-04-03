İstanbul'da 4 gün boyunca yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'de sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde artması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde de yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu tahminine göre ise, yarın, pazartesi ve salı günü yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da salı gününe kadar yağmur var

Meteoroloji'nün 5 günlük hava durumu tahminine göre ise, İstanbul'da bugün aralıklarla olmak üzere salı gününe kadar yağış bekleniyor. Yurdun birçok kesiminde de özellikle yarın ve pazartesi günü yağışların etkili olması bekleniyor.