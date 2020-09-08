İstanbul'da 2 üniversite uzaktan eğitim kararı aldı

Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir taraftan küresel salgın ve bulaş riskinin öte yandan da bu bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği Türkiye'de, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin şu karaların alındığı kaydedildi.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve konservatuvar dahil değil

"Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir. Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır."

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni dönemde eğitimin uzktan yapılmasına karar verdi. Rektör Handan İnci alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:

“Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre:

1. Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır.

2. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.

3. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir.

4. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.”