İstanbul'da 1 Eylül barış mitinginin yasaklanmasına karşı protesto açıklamasına polis müdahalesi: 47 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Bakırköy'de düzenlenmek istenen mitingin yasaklanmasını protesto etmek için Taksim Tünel'de bir araya gelen ve Tünel'e ulaşmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Anadolu Ajansı, 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Basın açıklamasına izin verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından Tünel'de ablukaya alınan kitleye sık sık dağılmaları yönünde anons yapıldı. Yapılacak açıklamanın Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı söylendi. Polis, aralarında Ses Şişli Şube Başkanı Abuzer Aslan'ın da olduğu iki kişiyi gözaltına aldı.

AA: 47 kişi gözaltına alındı

İlk etapta tünelde toplananların yanı sıra, bir grup da sloganlarla İstiklal Caddesi'nden Tünel Meydanı'na yürümeye başladı. Kitlenin önü polis tarafından kesildi. Kitle, barikat önünde "Savaşa karşı Barış hemen simdi", "Biji aşiti, yaşasın halkların esitliği" gibi Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı.

Polis Tünel'deki yapmak istedikleri açıklamaya gitmek isteyen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. AA, akşam saatlerinde gözaltı sayısının 47 olduğunu duyurdu.