-İSTANBUL CUP TENİS TURNUVASI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda 2010 yılının şampiyonu Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova oldu. ENKA Arena'da gerçekleştirilen final karşılaşmasında vatandaşı Elena Vesnina ile karşılaşan Anastasia Pavlyuchenkova oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak zafere ulaştı. Final maçının ilk setini, 5-2 öne geçmesine rağmen 7-5 kaybeden Pavlyuchenkova, ikinci seti ise 4-0 geriye düşmesine rağmen 7-5 kazanmasını bildi. Üçüncü sette rakibine şans tanımayan Pavlyuchenkova, 6-4 kazanarak adını zirveye yazdırdı. Şampiyon sporcu Anastasia Pavlyuchenkova, kupasını Gençlik Spor Genel Müdürü Yunus Akgül'ün elinden alırken, Elena Vesnina'nın ikincilik kupasını ise Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç verdi. -VESNİNA'NIN YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ OLMADI- Elena Vesnina, Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda final oynarken, yaş günü hediyesi olarak hedeflediği şampiyonluğa ulaşamadı. Dünya sıralamasında 60. sırada bulunan Vesnina, bugün 24. yaş gününü kutladı ve WTA'deki ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatı elde etti. Ancak maç sonunda birincilik kupasını rakibine kaptırdı. Toplam 220 bin dolar para ödüllü Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda Pavlyuchenkova 37 bin, Vesnina ise 19 bin dolar elde etti. Öte yandan, final maçının 3. setinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle korttaki skorbord bir süre çalışmadı. Bu arada ilk seti kazanmasına rağmen oldukça çekişmeli geçen sonraki 2 seti kaybeden Elena Vesnina büyük üzüntü yaşadı. Rus sporcu ödül töreninde ikincilik kupasını aldıktan sonra göz yaşlarını tutamadı. Ayrıca, toplam 3 saat 10 dakika süren mücadele, İstanbul Cup turnuvaları içindeki en uzun final olma özelliğini kazandı.