İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan medyaya ‘Gezi’ sitemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı Olayları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gezi Parkı olayları sebebiyle medyada, yargı organlarını yıpratıcı, adil yargılanmayı etkileyici mahiyette haber ve yorumlara yer verildiği görülmektedir" denildi.

'İki bakış da yargıyı yıpratıyor'

Bazı medya organlarında olayların abartıldığını, gözaltıların ve tutuklamaların hukuka aykırı olduğu, bayrak satan insanların bile 20 yıl hapisle yargılanacağının yer aldığını belirten Başsavcılık, ‘Başsavcılık hala görevini yapmıyor’, ‘Başbakana hakarete savcılar hala sessiz’ başlıkları ile kolluğun ve yargı organlarının suçları takip edemediği ve göz yumduğu intibaını doğurabilecek yayınlara da yer verildiği görülmektedir" İfadelerine yer verildi.

715 kişi gözaltına alındı

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için istatistiki bilgilerin verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başsavcılık, 7 maddelik bilgilendirme yaptı. Gezi parkı olayları ile ilgili 715 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 179'unun tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini ifade etti. Tutuklamaya sevk edilenlerden 41'nin tutuklandığını, itiraz üzerine 10 kişinin serbest bırakıldığını belirten savcılık, 57 şüpheli hakkında ise denetimli serbestlik kararı verildiğini açıkladı.

110 kişiye hakaretten soruşturma

Basın veya sosyal medyada, hakaret ve benzeri nitelikte suç oluşturabilecek yayınlar sebebiyle de 110 soruşturma başlatıldığını vurgulayan başsavcılık, "Bu soruşturmaların büyük çoğunluğu üst düzey devlet görevlilerine hakaret suçundan dolayı yapılmaktadır" denildi. Açıklamada, soruşturma ve yargılamalar kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi ve tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmanın kanunen yasaklandığı hatırlatıldı.