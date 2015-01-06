İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan altı kritik soruşturma için yeni görevlendirmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "kumpas" iddialarına yönelik şikayetler sonrası aylardır tanıkları dinleyen savcılık soruşturmayı genişleterek altı ayrı savcı daha görevlendirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, aralarında Ergenekon ve Balyoz'un da bulunduğu önemli davalara bakacak olan altı savcı ve görev dağılımları şöyle:

Mesut Erdinç Bayhan- Ergenekon ana davası

Cumali Karakütük- Ergenekon ve Odatv davası

Bülent Başar- Poyrazköy davası

Gökalp Kökçü- Balyoz davası

Zafer Koç- Askeri Casusluk davası

Hrant Dink cinayeti ve Zirve Yayınevi davasını bakan Yusuf Hakkı Doğan, Yargıtay'a atanınca bu dosyalar geçici olarak Gökalp Kökçü'ye verildi. Doğan'ın yerine yeni bir savcı atanacak.