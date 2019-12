İstanbul çöpleriyle aydınlanacak!

Her gün 14 bin 500 ton çöpün toplandığı İstanbul'da 200 bine yakın konutun elektrik ihtiyacı bu atıklardan sağlanacak.



Türkiye'nin dev metropolü İstanbul'da her gün 14.5 bin ton çöp toplanıyor. Bunun 9 bin tonu elektrik enerjisine dönüştürülüyor.



İstanbul'da atıktan enerji üreten tesislerden birinin kapasitesi 28 MW. Şu an 8 MW'lık üretim yapıyor ama tam kapasiteyle çalıştığında 150 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak.



İşlem nasıl gerçekleşiyor?



İstanbul Çevre Koruma ve Atık Değerlendirme Sistem Geliştirme Müdürü Dr. Oğuz Can, atık maddelerin enerjiye dönüşmedeki uzun yolculuğunu, "Burada atıklar günlük hücresel bazlı depolanmakta ve üzeri kapatılarak bertaraf edilmekte. Atıkların yeraltı sularına, toprağa ya da havaya herhangi bir olumsuz etkisi yönetilmek suretiyle engellenmekte. Düzenli depolandıktan sonra havasız ortamda bakteriler tarafından çürütülerek bir çöp gazı denilen yüzde 50 - yüzde 60 metan içeriği olan bir yakıta dönüştüğünü görüyoruz" sözleriyle anlattı.



Ardından saha üzerinde açılan kuyulardan emilerek elde edilen çöp gazı bu borulardan geçirilerek santrale iletiliyor ve elektriğe dönüştürülüyor.



İstanbul'da iki adet olan santraller yılbaşından itibaren toplamda 42 MW'lık enerji üretecek ve ortalama Rize büyüklüğünde bir kentin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilir duruma gelecek.



Hedef ise sistemi tüm Türkiye'ye yaymak. Yerel yönetimler 2012 yılına dek atık yönetimi kapsamında 13 milyar dolarlık yatırım yapacak.



12 - 13 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu'nda konu özel sektörün de gündemine taşınacak.



Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak, Türkiye'de yılda 37.5 milyon ton atık üretildiğini belirterek, "Diğer kentlerimizde de bu tür tesislerin kurulması suretiyle yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz lazım" diye konuştu.