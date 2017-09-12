İstanbul Challenger'ın basın toplantısı yapıldı

Tarabya\'daki Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü kortlarında bu yıl 69\'uncusu düzenlenen American Express İstanbul Challenger\'ın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Fuat Paşa Yalısı\'ndaki toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, sporcular Tobias Kamke, Alexander Bublik, Mert Naci Türker, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy ve Fuat Paşa Yalısı Genel Müdürü Mahmut Özyardımcı katıldı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, toplantıya yaptığı açıklamada, \"TED Spor Kulübü\'ne ve sponsorlara İstanbul Challenger\'ı böylesine önemli noktalara getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin en köklü tenis turnuvası niteliğindeki American Express İstanbul Challenger\'ın bu sene 69. yaşını kutluyoruz. Tüm tenisseverleri bu hafta İstanbul, önümüzdeki hafta da İzmir\'deki ATP Challenger turnuvalarına davet ediyorum\" dedi.

TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz ise, \"Dördü dünya sıralamasında ilk 100 içerisinden olmak üzere birbirinden önemli sporcuları bir kez daha kulübümüzde ağırlıyor olmaktan ötürü çok mutlu ve gururluyuz. Yine unutulmaz bir turnuva geçirmek dileğiyle tüm sporculara başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

ATP Challenger Turu\'nun organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger\'da Türkiye\'den teklerde altı tenisçi ana tablo mücadelesi verirken, çiftlerde dört ekip boy gösteriyor. Toplam 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın çiftler finali 16 Eylül Cumartesi, tekler finali ise 17 Eylül Pazar günü oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından görüntüler

- Açıklamalar

HABER - KAMERA: OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)