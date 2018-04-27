İstanbul Caz Festivali Genç Caz konserlerine katılmak için son başvuru tarihi 4 Mayıs

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) tarafından, Temmuz ayında geçekleştirilecek olan 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 16. kez düzenlenen Genç Caz konserlerine katılmak isteyen müzisyenler için son başvuru tarihi 4 Mayıs. 27 Mayıs'ta yapılacak değerlendirme konserinin ardından seçilecek altı topluluk, festival kapsamında Parklar'da Caz etkinliğinde yer almaya hak kazanacak.

Garanti Bankası sponsorluğunda 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar, başvurularını Mayıs saat 17.00'ye kadar iksv.org/genccaz adresinden yapabilir.

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 16. kez düzenlenen Genç Caz konserleri, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen 30 yaş altı genç müzisyen ve toplulukları teşvik ederek profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Genç müzisyenler seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, pop caz, acid caz, blues, soul, R&B, elektronik caz ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabilen genç müzisyenlerin repertuarı, kendi özgün bestelerinin yanı sıra caz standartlarının veya başka parçaların yorumlarından da oluşabiliyor. Genç Caz’a profesyonel bir albüm yayımlamamış ve müzisyenleri 30 yaşın altında olan topluluklar başvurabiliyor.

Değerlendirme konseri 27 Mayıs’ta, kazananlar Parklarda Caz’da

Genç Caz Seçici Kurulu’nda müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Cem Tuncer, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Ferit Odman, müzisyen Hediye Güven, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzik yazarı Sevin Okyay, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer yer alıyor.

Seçici Kurulu tarafından, başvuranlar arasından belirlenecek on topluluk, 27 Mayıs Pazar günü Freezone Stüdyo’da yapılacak değerlendirme konserine davet edilecek. Değerlendirme konserlerinde seçici kurul, 15'er dakikadan oluşacak canlı performansları izleyerek 25. İstanbul Caz Festivali’nde yer alacak altı ismi belirleyecek.

Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan ve 8 Temmuz Pazar günü etkinliğin gelenekselleşen mekânı Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon’da Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” kapsamında düzenlenecek Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacak.

25. İstanbul Caz Festivali Parklarda Caz etkinliğini daha fazla müziksevere ulaştırmak adına sınırlarını aşıyor ve bu sene Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda gerçekleşecek konserlerle şehirde caz coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor.

Genç Caz’ın parlayan isimleri

Her sene daha fazla müziksevere ve yeni yeteneklere ulaşmayı hedefleyen İstanbul Caz Festivali, Genç Caz konserleriyle geçen on beş yıl içerisinde, 60’ın üzerinde genç caz sanatçı ya da topluluğuna dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı sağladı. Bunun yanı sıra sanatçılar İstanbul Caz Festivali sonrasında başka festivallere katıldılar ve Türkiye ile yurt dışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahne alma fırsatı yakaladılar.

Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz katılımcıları arasında Cazzip Project, Gagarin Jazz Band, Deniz Özçelik Quintet, Bidar Kalender, İpek Göztepe, Vibes Trio, Fulya Akça Quartet, Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Eylül Biçer, Can Tutuğ, Eren Akgün, Sanat Deliorman ve İpek Dinç gibi müzisyen ve topluluklar yer alıyor.