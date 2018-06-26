İstanbul Caz Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz arasında 27 mekânda, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle, 25. kez gerçekleştiriliyor. Festival, 26 Haziran Salı günü Zorlu PSM Ana Tiyatro’da yapılacak 'Festival Açılış Konseri: 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı' ile başlayacak.

Festivalin 2002 yılından bugüne caz üstadlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yıl kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e takdim edilecek. Ödül töreninin ardından başlayacak konserde ise bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli yapıtlardan oluşan bir repertuvar seslendirerek tekrarı olmayacak bir geceye imza atacak.

Festivalde kimler var?

İlk haftasında caz ve güncel müziğin en iyilerini ağırlayacak 25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk konuğu, Türkiye’de izleyicilerin yakından tanıdığı, etkileyici vokali ile dinleyenleri hayran bırakan Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot olacak. Festivalin ilk konukları arasında ayrıca çağdaş cazın üç dev ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter; bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Avishai Cohen; Venedik Sarayı’nda unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak Fabrizio Bosso Quartet ile Massimo Manzi Trio feat. Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, Selen Gülün, Ediz Hafızoğlu, Ağaçkakan, Erkan Oğur Quartet, Shahin Novrasli Trio, Çoşkun Karademir ve Ercüment Gül yer alıyor.

Caz parklara da taşıyor

Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy-Moda hattında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi”, bu yıl da devam ediyor. Festivalin ücretsiz etkinlikleri, bu sene “Parklarda Caz”ın gelenekselleşen mekânı Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda gerçekleşecek konserler ile artarak devam ediyor. Tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla, bu yıl H&M Kids’in gösteri sponsorluğunda ikincisi gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün” de “minik” cazseverleri mutlu edecek.

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, dünyanın her yerinden müzik sektörü profesyonellerini festivale davet ederek Türkiye güncel müziğinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan, SOCAR Türkiye sponsorluğundaki “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yılki buluşmada 20’yi aşkın delege, festivalin ilk haftasında festival izleyicisi ile beraber Türkiye bağımsız müziğinin yükselişteki müzisyenlerini dinleyecek.