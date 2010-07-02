İstanbul Caz Festivali başladı

T24- İstanbul'un farklı mekanlarında 1-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nin açılışı, The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle yapıldı.



Törenin sunuculuğunu ise Sanatçı Şevval sam üstlendi. 50'nin üzerinde yapılacak caz konserleri, İstanbul sokaklarından boğazın sularına taşarak, İstanbul'u bir "caz kenti"ne dönüştürecek olan festivalin açılış konseri İstanbul Jazz Stars'ın sahne alması ile başladı. Festival kapsamında, hafta sonunda gerçekleştirilecek olan Tünel Şenliği, Hafta sonu Partisi ve Caz Vapuru'yla, caz coşkusu, tüm şehre yayılacak.



Festivalin açılış konuşmasını yapan, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Festivalin çok zengin bir programla başladığını söyleydi. Eczacıbaşı, bu yılki festivali caz severlerin büyük bir ilgiyle dinleyeceğini, büyük yıldızların sahne alacağını söyleyerek, festivalin gençlere kapı açtığını, Avrupa ile Türk cazcılarını buluşturan olağanüstü bir festival olacağını dile getirdi.



Festivalin, 'caz'ın gelişimine katkı sunduğunu söyleyen Eczacıbaşı, "Geniş kitlelere ulaşan açık hava konserlerinde festival, Chick Corea Freedom Band, Grace Jones, Seal ve Şakir Eczacıbaşı anısına düzenlenen konserleriyle Tony Bennett'ı ağırlıyor. İstanbul'u bir caz kentine dönüştüren İstanbul Caz Festivali bu yıl, bu alandaki girişimlerini farklı bir boyuta taşıyarak, düzenlediği Tünel Şenliği'yle festivali konser mekanlarından sokaklara ve meydanlara taşıma yolunda yeni bir adım atıyor" diye konuştu.



Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise, İstanbul'da bu gibi etkinliklerin yapılmasının son derece sevindirici olduğunu söyleyerek, bu gibi etkinliklerin, festivallerin İstanbul'a hareket kattığını söyledi.



İstanbul Caz Festivali bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Tünel'i bir şenlik alanına çevirecek. Festivalin ilk hafta sonu, 3 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Tünel Şenliği'yle festival, kentin kültür-sanat yaşamının nabzının attığı Tünel ve Galata bölgesinde "Festival içinde festival" coşkusu yaratacak.



Konuşmaların ardından İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından festivale destek verenlere plaket takdim edildi.