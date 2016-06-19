23. yaşını dolduran İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran’da başlıyor. Bu sene 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayan festival, 25 Temmuz’a dek İstanbul’un 20 mekanına birden yayılacak.

Başta disko ve funk'ın efsane isimleri Nile Rodgers ve grubu Chic olmak üzere, Damon Albarn & Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası, Unkonown Mortal Orchestra, Kamasi Washington, Hugh Coltman, Joss Stone & Vintage Trouble, Gregory Porter, Ernest Rangling, Branford Marsalis, Kurt Elling ve çok daha fazla isim şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde sahne alacak.

Zero İstanbul'un haberine göre; bu sene de Anadolu yakasına da uğrayacak festivalde Fenerbahçe'de 'Parklarda Caz' ve Moda'nın farklı mekanlarında 'Gece Gezmesi' etkinlikleri var. Türkiye'den sanatçı ve yazarların görüşlerinin yer aldığı Festival Dergisi’ni ise konser mekanlarında bulmak mümkün olacak.

Bu sene festivalde ilk defa çocuklara yönelik bir program da mevcut. ‘Çocukça Bir Gün’ başlıklı etkinlikte tüm gün boyunca konserler ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü, müzisyenler Özdemir Erdoğan ve Ergüven Başaran’a verilecek. 11 Temmuz’da Avusturya Kültür Ofisi’nin bahçesinde düzenlenecek ödül töreninde ayrıca Swing UNLTD ve The Hot Sardines sahne alacak. Etkinliğin biletleri satışta.

23. İstanbul Caz Festivali tanıtım filmi şöyle: