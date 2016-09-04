İstanbul Çağlayan'da eğlence mekanına ses bombası atıldı; 4 yaralı

İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce parça tesirli ses bombası atıldı. Bu esnada olay yerinde olan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Polismotosikletle kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Çağlayan Mahallesi, Park sokak içerisinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 01.30 sıralarında yüzleri maskeli motosikletli iki kişi, eğlence mekanının önünden geçtikleri esnada ellerindeki poşeti açık kapıdan içeriye fırlatıp, kaçtı. Mekân çalışanlarından Refik T. poşeti alarak sokağa attı. Kısa bir süre sonra poşet büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama esnasında kapı önünde bulunan Murat, Refik, Hamza ve Yakup T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan patlamanın etkisi ile sokakta bulunan bazı binaların camları kırıldı. Park halinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayın meydana geldiği sokağı şerit çekerek kapatırken, Özel harekt polisleri çevre güvenliğini sağladı. Bu esnada olay yeri inceleme ekipleri mekn girişinde ve sokak içerisinde delil aradı.

"Babam gök gürültüsü sandı"

Patlama nedeniyle sokağa çıkan mahalleli büyük korku yaşarken, Park sokakta oturan Kartal Haymana isimli bir vatandaş olayı şöyle anlattı: "Evde ailemle oturuyordum. Bir ses duyduk. Babam gök gürültüsü sandı. Sokağa çıktık. Arkadaşım patlama esnasında sokaktaymış. Aldığım bilgiye motosikletli iki kişi gelip, elindeki poşeti bırakmış. Yoldan geçen iki, üç kişi yaralanmış. Ambulanslar hastaneye götürmüş" Polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.