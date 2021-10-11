T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binası önüne ölü köpek bırakıldı

11 Ekim 2021 14:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanlık binasının giriş kapısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan poşet, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çağrılan polisin yaptığı incelemede, poşetin içinde beyaz bir beze sarılı ölü bir köpek olduğu belirlendi.

İBB başkanlık binasının giriş kapısının önüne, bugün kimliği belirsiz biri kişi tarafından poşet bırakıldı. Poşeti bırakan kişi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik görevlilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda, poşetin içinde beyaz bir beze sarılı ölü bir köpek olduğu belirlendi.

Polis, ölü köpeği bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. (ANKA)

İBBHayvanKöpek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24