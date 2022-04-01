İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ramazan ayında 26 konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, ramazan ayında açık alanların yanı sıra il ve ilçe belediyelerinin kültür merkezlerinde 26 konser verecek.

Ramazan ruhunu yansıtabilmek amacıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında, İBB Mehteranı, sahneye çıkacağı 13 konserde Mehter Marşları yorumlayacak. Tamamı özel temalarla gerçekleşecek konserlerde, İBB Mehteranı "İlahiler ve Marşlar" temasıyla, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu ise "İstanbul'da Ramazan" konseptiyle sahne alacak. "Unutulmaz Aranjmanlar" konseri ise 5 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

İBB'nin ücretsiz konser takvimi şöyle:

1 Nisan 21.00 - İBB Oda Müziği Topluluğu, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi "Resitaller"

2 Nisan 18.30 - İBB Mehteranı, Avcılar Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

2 Nisan 21.00 - İBB Bandosu, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi "Latin Müzikleri"

4 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Maltepe Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

5 Nisan 21.00 - İBB Kent Orkestrası, CRR Konser Salonu "Unutulmaz Aranjmanlar"

6 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Yenikapı Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

6 Nisan 21.00 - İBB Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğu, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi "İstanbul'da Ramazan”

7 Nisan 18.30 - İBB Türk Halk Müziği (THM) Topluluğu, Ataşehir Etkinlik Alanı

11 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Maltepe Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

12 Nisan 18.30 - İBB TSM Topluluğu, Esenler Etkinlik Alanı, "İstanbul'da Ramazan"

13 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Yenikapı Etkinlik Alanı, "İlahiler ve Marşlar”

15 Nisan 18.30 - İBB Mehteranı, Esenler Etkinlik Alanı, "İlahiler ve Marşlar"

15 Nisan 22.00- İBB TSM Topluluğu, Büyükçekmece Belediyesi Kervansaray "İstanbul'da Ramazan"

16 Nisan 21.30 - İBB THM Topluluğu, Esenyurt Belediyesi Etkinlik Alanı

18 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Maltepe Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

19 Nisan 18.30 - İBB TSM Topluluğu, Bağcılar Etkinlik Alanı "İstanbul'da Ramazan"

20 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Yenikapı Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

20 Nisan 18.30- İBB THM Topluluğu, Bağcılar Etkinlik Alanı

22 Nisan 18.30 - İBB Mehteranı, Bağcılar Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

23 Nisan - İBB THM ve İBB TSM Toplulukları Karma Programı

25 Nisan 18.30 - İBB THM Topluluğu, Tuzla Etkinlik Alanı

25 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Maltepe Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

26 Nisan 20.30 - İBB TSM Topluluğu, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi "İstanbul’da Ramazan"

28 Nisan 20.00 - İBB Mehteranı, Yenikapı Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"

28 Nisan 21.30 - İBB TSM Topluluğu, Sarıyer Belediyesi Etkinlik Alanı "İstanbul'da Ramazan"

30 Nisan 18.30 - İBB Mehteranı, Tuzla Etkinlik Alanı "İlahiler ve Marşlar"