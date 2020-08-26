İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi, Riva için iş birliği yaptı

Beykoz’un ünlü deresi Riva’yı kurtarmak için AKP'li Beykoz Belediyesi ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliği yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı derenin kurtarma projesini dün birlikte açıkladı. Çalışmaya Şehircilik ve Orman Bakanlığı da destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün temizleme çalışmalarının sürdüğü Riva deresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti. İmamoğlu, “Sorunu konuştuk beraberce. Bütün kurumlar sahiplendi. Artık Şehircilik Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı da devrede, DSİ de, Beykoz Belediyesi de devrede. Sorun gündeme geldi. Hep beraber konuştuk. Çareyi önümüze koyduk. El birliğiyle Riva’daki sorun kökünden temizlenmiş olacak” diye konuştu.

Riva deresiyle ilgili yapılan işbirliğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen AKP'li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, “Birlikte çalışma iradesini ortaya koyduk. Sene sonunda bu sorun çözülecek. Ne biz, ne İBB yalnız yapabilir. İstanbul’umuza ve Beykoz’umuza çok önemli bir projeyi kazandırmış olacağız ”dedi.