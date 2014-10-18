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İstanbul Büyükşehir Belediyesi emniyet binası ve lojman işine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talep etmesi halinde İstanbul, Hakkari ve Mardin’de bina inşa edecek

18 Ekim 2014 14:30

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devri için yapılan protokoller büyükşehir belediyesini adeta karakol yaptırma derneğine çevirdi. Belediye, ek protokolle ihtiyaç halinde Hakkari, Mardin, Ardahan, Eskişehir, Bayburt, Tokat, Tunceli ve Erzurum'da onlarca emniyet hizmet binası ve yüzlerce lojman yapacak.

Yolsuzluk operasyonunda adı sıkça geçen Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi’ndeki yaklaşık 32 bin metrekarelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu hazine arazisinin İstanbul Büyükşehri Belediyesi'ne devri için 7 Nisan 2012’de protokol imzalandı.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi 400 milyon lira değer biçilen arazi için Çatalca’da 2 bin 500 kişi kapasiteli polis okulu ve 100 metrekare alanlı 400 adet konut inşa edecekti. Çevre düzenlemesi ve alt yapı hizmetleri de belediye tarafından yapılacaktı. Eğer yapılan inşaatlar, araziye biçilen değeri karşılamazsa İstanbul sınırları içinde konut yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecekti.

 

Bu ne yaman çelişki: Hem riskli alan, hem yüksek kat!

 

2013 yılının kasım ayında iki kurum arasında ek bir protokol daha hazırlandı. Bu protokol ile belediye, İstanbul sınırlarını aşıp Türkiye ’ye açıldı. Çatalca’daki inşaatlar tamamlanıp harcanan bedel ortaya çıkmadan Etiler’deki araziye biçilen 400 milyon lirayı karşılamayacağı tahmin edildi ve Emniyet tarafından ihtiyaç listesi hazırlandı. Ek protokolde yer alan öncelik sıralamasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talep etmesi halinde İstanbul sınırları içinde 327 konutu emniyete tahsis edecek. Yine ihtiyaç halinde Hakkari Yüksekova’da 700 konut yapılacak 24 ay içinde teslim edilecek. Mardin’de bin öğrenci kapasiteli polis okulu yaptırılacak. Doğu ve Güneydoğu’da Emniyet tarafından ihtiyaç duyulan lojmanların ve hizmet binalarının yapımı gerçekleştirilecek.

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