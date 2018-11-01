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Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu, artık 32 hatta aktarma ücretsiz

Besleme hatlarının aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte bu hatlar ile raylı sistem/deniz yolu arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi

01 Kasım 2018 19:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkânı sağlayan 'besleme hatları'nı kademeli olarak devreye aldı. Buna göre İstanbul genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"Besleme hatları" olarak adlandırılan ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.

Besleme hatlarının aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem/deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.

Nasıl işleyecek?

Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında istanbulkart'ında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden herhangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 Metrosu'nda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri için de geçerli.

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